Juventus e ALL IN pentru Champions League! Allegri i-a prelungit contractul unui fost campion mondial!

Internationalul german Sami Khedira a semnat un nou contract pana in 2021 cu Juventus Torino.

Campioana Italiei vrea sa ramana o forta si sezonul acesta in Europa si dupa transferul din atac al lui Cristiano Ronaldo, isi pastreaza si un om de baza din agrenajul echipei de la mijlocul terenului.

Internationalul german venit la echipa lui Massimiliano Allegri de la Real Madrid in 2015, si-a prelungit contractul cu echipa din Torino pana in 2021.

Khedira a castigat cu Juventus de 3 ori titlul in Italia si a facut parte din echipa care a jucat finala de Champions League in 2017, pierduta cu 4-1 la Cardiff in fata lui Real Madrid.

Jucatorul 31 de ani a decis sa isi prelungeasca contractul cu echipa din Torino, scadent la sfarsitul acestui sezon, pentru inca 2 sezoane si cu posibilate de prelungire pentru inca un sezon.

Dupa ce a semnat prelungirea contractului, Sami Khedira a spus pe Twitter: "Sunt mandru ca mi-am prelungit contractul cu Juventus pana in 2021. Sunt mandru ca fac parte din istoria si familia lui Juventus. Vom continua sa facem istorie pentru bianconeri!"