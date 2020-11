Au descoperit o COMOARA in garaj! Cum s-au imbogatit doi tineri dupa ce si-au facut curatenia de toamna. Suma uriasa pe care au incasat-o

Doi tineri din Marea Britanie s-au imbogatit dupa ce si-au facut curatenie acasa.

Acestia au gasit in garaj, in niste saci de gunoi pe care ii aveau de la un vecin, mai multe jucarii cu care nu au stiut initial ce sa faca. Potrivit The Times, tinerii s-au gandit sa apeleze la serviciile unui specialist, acesta estimandu-le colectiile la sute de mii de euro.

Jucariile, inspirate de seria cinematografica Star Wars au fost vandute la licitatie in schimbul sumei de 443.000 de euro, printre jucariile colectionate de vecinul cuplului fiind figurine din episodul "Return of the Jedi", figurina lui Luke Skywalker sau cea a unui comandant Star Destroyer, acestea din urma valorand fiecare cateva zeci de mii de euro.

Jucariile fusesera cumparate de vecinul celor doi in urma cu 30-40 de ani, atunci barbatul platind sume modice pentru aceste piese care i-au facut acum bogati pe tinerii sai vecini.

