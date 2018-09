Un roman URIAS a prins un rol in Star Wars! Cu greu il putea recunoaste cineva

A jucat baschet inainte sa se apuce de actorie.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Un fost baschetbalist nascut la Tg Mures si-a implinit visul si a jucat in Star Wars.



Attila Vajda are 36 de ani si joaca rolul prietenului urias al cunoscutului Chewbacca in Solo, ultimul film din seria Star Wars. Inaltimea l-a ajutat. Fostul baschetbalist are 2,04.

"Mereu mi-am dorit sa joc alaturi de Woody Harelson" - spune uriasul care a facut baschet timp de 20 de ani, iar in Romania a jucat la Mures, Timisoara si Sibiu.