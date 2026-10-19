Gestul suporterilor giuleșteni pentru elevul în tricoul Rapidului care și-a apărat profesoara atacată cu un cuțit

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Gruparea de suporteri „Original 1923” a publicat un mesaj de susținere pentru elevul rănit luni dimineață, la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Copilul purta un tricou cu însemnele clubului Rapid în momentul în care a sărit în ajutorul profesoarei sale de matematică, atacată de un elev cu un cuțit. „În urma incidentului cutremurător petrecut în Bistrița, am aflat cu admirație despre gestul unui elev, îmbrăcat în tricoul Rapidului, care a sărit în ajutorul profesoarei, dând dovadă de un curaj și de o tărie de caracter remarcabile. Pentru noi, Rapidul nu înseamnă doar fotbal. Înseamnă solidaritate, respect și puterea de a fi alături de cei aflați în suferință”, au transmis reprezentanții „Original 1923” pe Instagram. Mesaj de încurajare pentru puștiul rapidist: „Știm că în aceste momente te afli pe patul de spital. Vrem să îți transmitem toată forța noastră și să îți urăm însănătoșire grabnică. Nu ești singur în această luptă! Așa cum tu nu ai ezitat să fii scut pentru altcineva, familia rapidistă este acum alături de tine. Spiritul care te-a făcut să intervii îți va da puterea să te întorci curând și mai puternic acasă!”.

Abonament în Giulești pentru elevul din Bistrița Suporterii au lansat un apel public pentru a identifica familia băiatului, căruia vor să îi ofere mai multe cadouri, inclusiv acces gratuit la meciurile echipei pe tot parcursul stagiunii. „Pentru că susținem educația, dar și pasiunea pentru culorile noastre, Original dorește să îi ofere acestui tânăr un set complet de rechizite școlare, o eșarfă de rapidist și un abonament la meciurile echipei Rapid pentru întregul sezon. Chiar dacă distanța până la București este mare, acest abonament este garanția noastră: locul tău în Giulești te va aștepta mereu, oricând vei avea ocazia să vii! Astăzi nu vorbim despre scoruri sau rivalități, ci despre un tânăr care ne-a predat tuturor o lecție. Pentru a-i putea trimite aceste lucruri, avem nevoie de ajutorul vostru. Dacă cineva îl cunoaște pe acest tânăr, pe familia sa sau pe apropiații lui din Bistrița, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în privat”, se mai arată în comunicatul peluzei.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița Incidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 08:40, când un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a intrat în școală având asupra sa un cuțit. După ce s-a echipat în baie cu o cagulă și o cască de motocicletă, acesta a mers la ușa unei clase a VI-a. Potrivit primelor date din anchetă, agresorul își premeditase fapta timp de opt luni, postând un mesaj video pe rețelele sociale înainte de atac, iar ținta sa era un coleg de altă etnie. Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a deschis ușa și a încercat să îi blocheze accesul în sală, moment în care băiatul de 13 ani a lovit-o cu cuțitul în zona abdominală laterală. Elevul de 12 ani îmbrăcat în tricoul Rapidului și alți colegi au intervenit pentru a-și apăra profesoara, aruncând cu obiecte spre atacator și împingându-l. În timpul altercației, copilul de 12 ani a fost și el rănit. Agresorul a fost imobilizat de paznicul unității de învățământ și de profesorul de sport, fiind preluat ulterior de polițiști și transferat la Secția de Psihiatrie Infantilă a Spitalului de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Elevul de 12 ani a primit îngrijiri la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița și a fost externat în cursul zilei. Profesoara de 28 de ani a fost supusă unor intervenții chirurgicale, starea ei fiind stabilă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat, însă minorul de 13 ani nu răspunde penal, având vârsta sub 14 ani.

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