Laurențiu Reghecampf surprinde după 2-1 cu FC Voluntari: „Îmi doresc să suferim”

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar meciul dintre FC Voluntari și FCSB a tras cortina peste runda cu numărul 12. Duelul s-a terminat în favoarea roș-albaștrilor, scor 1-2, golurile fiind marcate de către Garita, în prima repriză, Guțea și Stoian, în actul secund.

Laurențiu Reghecampf surprinde după 2-1 cu FC Voluntari

La scurt timp după fluierul final din victoria cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf a transmis că nu e mulțumit de parcursul partidei, în condițiile în care e conștient că nu aceasta este valoarea reală a echipei sale.

Tehnicianul a surprins pe toată lumea în momentul în care a expus că „îi place ca echipa sa să sufere”. Laurențiu Reghecampf e de părere că această situație întărește caracterul elevilor săi, iar pe viitor, fără doar și poate, îi va ajuta.

„În general, nu-mi place să vorbesc imediat după meci, pentru că sunt multe lucruri pe care le am în cap. Cred că am avut o primă repriză mai bună, am avut și câteva ocazii, în care trebuia să marcăm. Avem o singură situație în care nu ne coordonăm cum trebuie și cei de la Voluntari au ocazie, pe o minge lungă, o situație foarte ușoară din punctul meu de vedere.

Încă suferim în anumite momente, este și presiunea rezultatului. Jucătorii sunt încă într-un proces și vor fi mult mai bine, sunt sigur de acest lucru. Și din punct de vedere fizic îi vreau mult mai bine, mult, mult mai bine, îmi doresc o echipă care să fie mai activă.

Jucătorii care au intrat... Au schimbat. Joao Paulo a fost bine, Dennis, vreau mult mai mult, pentru că are calitatea necesară. Stoian a fost din nou decisiv.

În general, sunt mulțumit, sunt mulțumit de cele trei puncte, care erau importante pentru noi și avem trei-patru zile pentru a pregăti următoarea partidă de acasă.

Orice antrenor care intră trebuie să dea gol, de-asta sunt angajați, să dea gol. Garita atinge puțin mingea. Eu vreau altceva de la el. Eu discut foarte mult cu el, pentru că e un jucător care muncește mult, creează multe oportunități pentru că aleargă foarte mult. Este un jucător care ne poate ajuta foarte mult. În mare, sunt mulțumit de randamentul lui.

Mi-aș dori enorm să am dificultatea asta, să am trei jucători disponibili și să nu știu pe cine să bag. Vreau mereu să am o bancă puternică.

Eu cred că trebuia să închidem jocul mult mai repede, trebuia să profităm de ocazii. Au muncit mult, dar vreau mai multă reacție pe minge pierdută, încă nu se întâmplă ce vreau eu, dar, ca posesie, ca joc, cred că am dominat. Miculescu trebuia să marcheze în prima repriză, la o ocazie foarte mare, și cred că jocul se încheia.

De ce să mă îngrijoreze? Dacă am fi câștigat lejer, ce s-ar fi întâmplat? Eu chiar îmi doresc acest lucru, să suferim, să ne dăm seama ce probleme avem, să ne dăm seama ce probleme avem”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit Digi Sport.