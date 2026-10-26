Ce a scris presa din Spania după victoria Realului pe terenul Barcelonei: „A predat o lecție tactică”

Ce a scris presa din Spania după victoria Realului pe terenul Barcelonei: „A predat o lecție tactică” La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona în deplasare, scor 2-1, în primul El Clasico al sezonului, iar publicațiile au analizat imediat deznodământul partidei de pe Camp Nou.

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Real MadridBarcelonaMbappe
Din articol

Formația antrenată de Jose Mourinho a obținut toate cele trei puncte pe terenul rivalei și s-a apropiat la trei lungimi de gruparea catalană în clasamentul din LaLiga. Barcelona, pregătită de Hansi Flick, a înregistrat astfel primul eșec în campionat, după o serie de nouă victorii.

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 40. Catalanii au restabilit egalitatea în repriza secundă prin Raphinha, din pasa lui Pedri. Reușita de 2-1 i-a aparținut tot lui Mbappe, care a finalizat o acțiune construită de Jude Bellingham, Arda Guler și nou-intratul Eduardo Camavinga.

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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Titlurile și reacțiile din presa spaniolă

Jurnaliștii spanioli au scos în evidență atât prestația atacantului francez, cât și modul în care Jose Mourinho a pregătit confruntarea în absența lui Thibaut Courtois și a lui Vinicius.

„Real Madrid s-a întors!”, a titrat Marca, adăugând în cronica partidei: „Mbappe o readuce cu picioarele pe pământ pe Barcelona. Real Madrid a renăscut pe cea mai dificilă scenă, în fața echipei care domină campionatul. Unde și când se aștepta mai puțin, echipa în alb a oferit cea mai bună versiune a sa din ultimele două sezoane”.

Publicația AS a titrat după fluierul final: „Polemică, analiză și reacții după Barcelona - Real Madrid 1-2 în LaLiga EA Sports”. În subtitlul materialului, jurnaliștii au transmis: „Real Madrid ia cele trei puncte de pe Camp Nou, iar Barca înregistrează prima înfrângere din acest sezon în campionat”.

El Pais a titrat: „O dublă a lui Mbappe îi aduce victoria Madridului în fața Barcei în primul Clasico al sezonului”, adăugând că „dubla francezului lasă echipa lui Mourinho la trei puncte de gruparea blaugrana”.

Și cei de la Huffington Post Spania au pus accent pe relansarea cursei pentru titlu: „Madridul o învinge pe Barca pe Camp Nou și strânge clasamentul în LaLiga cu o dublă a lui Mbappe”.

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