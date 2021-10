Anamaria Prodan, declarații acide despre fosta soție a lui Reghecampf: "Am hotărât să nu-i ia Marianei o mașină de 100 de euro, ci una de 60.000"

Invitată în emisiunea "La Măruță", Anamaria Prodan a discutat în amănunt despre acest subiect, unul dintre punctele atinse fiind fosta căsnicie a lui Laurențiu Reghecampf și felul în care s-au întâmplat lucrurile atunci.

Fosta soție a tehnicianului a declarat zilele trecută că s-a întors karma pentru Anamaria Prodan, făcând referire la faptul că impresara i-ar fi stricat căsnicia.

"Ce scandal a fost și atunci? Mă vezi pe mine făcând așa ceva? Niciodată. Și nu am să vorbesc, cu toate că am în telefon, pe care dacă cineva îl fură, e mină de diamant.

Când l-am cunoscut pe Laurențiu Reghecampf, eu l-am pus la masă cu fosta soție și eu, lângă ei. Noi am vorbit amândouă, eu nu am crezut foarte multe lucruri pe care Mariana, la vremea respectivă mi le-a spus, nu contează ce cred acum.

Nu s-a întâmplat nimic, eu nu eram gravidă, eu nu am apărut în ziare, eu nu am ieșit să dau declarații că îl iubesc. Noi ne-am întâlnit toți trei la vremea respectivă, ca să clarificăm și asta. Anamaria Prodan era o femeie liberă, la vremea respectivă, divorțată, iar Laurențiu Reghecampf era separat de doi ani de familia lui. Când a venit de la antrenament și s-a așezat la masă cu mine și cu soția lui, au ajuns la concluzia că sunt separați de doi ani, dormeau în camere diferite, nu mai aveau nicio legătură unul cu celălalt.

"Nu am făcut mizerii să bândesc bărbații"



Eu, Anamaria Prodan, sufletul ăsta evoluat, am vrut să știu, să plec cu Laurențiu în viață exact din punctul ăsta: 'Mai puteți să vă salvați căsnicia sau nu?' Eu nu am făcut mizerii să pândesc bărbații, să îi urmăresc, să știu că tinicheaua se trage după mașină și face ca la nunta americană.

Vorbim de karma, dar trebuie să știm și multe lucruri despre ea. Eu cu Mariana nu am avut niciodată nimic, nu i-am făcut rău, ei erau doi oameni despărțiți. Eu l-am crescut pe Luca, băiatul ei, ca pe copilul meu și am avut grijă de el mai mult decât am avut de ai mei, ca să nu se simtă vreo diferență.

Când și-a dorit mașină, eu am fost omul care la vremea respectivă am hotărât, să nu îi ia Marianei o mașină de 100 de euro, ci una de 60.000 la vremea respectivă. Eu așa sunt. Toată viața mea, când am plecat dintr-o relație și se poate verifica, am plecat și am lăsat totul.", a declarat Anamaria Prodan.