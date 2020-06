Alexandru 'Colo' Balan, INTERZIS in online de Politie! Vloggerul a fost eliberat dupa ce si-a petrecut noaptea in arest 

Alexandru 'Colo' Balan a fost retinut marti seara pentru 24 de ore pentru instigare la violenta asupra minorilor!

Vloggerul a fost eliberat miecuri dupa-amiaza de politie, insa ramane in continuare cercetat in stare de libertate pentru savarsirea unei infractiuni de instigare publica la viol.

Incepand cu data de astazi, 'Colo' nu mai poate posta nimic in mediul online, conform unui comunicat transmis miercuri, in care Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a dispus inlocuirea masurii retinerii cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

"Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul este obligat sa respecte interdictia prev. de art. 215 alin. 2 litera 3) C.proc. pen. - sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta - postarea in spatiul online (de ex YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok) de videoclipuri de tip live streaming, vlog", se arata in comunicat.

Reamintim ca Alexandru Balan a fost arestat dupa ce un clip in care instiga la hartuirea adolescentelor minore a devenit viral. Desi si-a cerut scuze intr-o filmare pe YouTube, vloggerul este anchetat de poiltie.