Sume uriase platite pentru testele Covid in Liga 3! Competitia si cluburile se lupta sa supravietuiasca pandemiei de coronavirus

O echipa de Liga 3 achita peste 20.000 de lei pe luna pentru a-si testa minimal jucatorii si staff-ul.

Cristi Munteanu, managerul executiv al Otelului Galati, spune ca pandemia de coronavirus a adus costuri uriase echipelor de Liga a 3-a. Oficialul galatean dezvaluie ca o testare Covid minimala la clubul sau costa cel putin 20.000 lei pe luna, adica echivalentul a peste 4.100 de euro. Suma totala poate ajunge de 25.000 de euro in cele sase luni ale sezonului actual, scurtat prin alcatuirea unor serii de cate 10 echipe.

"Incercam sa ridicam Otelul. Ne pregatim pentru derby-ul cu Braila de sambata, infruntam echipa lui Florentin Petre. Speram sa fie un meci frumos si sa iesim invingatori. Am trecut pe primul loc, la egalitate cu Rm. Sarat si Liesti, Braila si Focsani sunt si ei acolo, sus. E o grupa foarte grea, echipele s-au intarit serios, dar nu e frica de ele. Din pacate, cel mai dur adversar a ajuns sa fie testul Covid si coronavirusul. Avem niste emotii in ziua in care facem testele, mai mari ca inaintea meciului. Daca iti lipsesc multi jucatori, absentele iti dau peste cap tot planul.

In plus, costul este unul foarte mare pentru Liga a 3-a. Fiecare test costa 260-280 lei si facem pentru tot lotul de jucatori, antrenori, personal auxiliar, cred ca sunt aproape 40 de persoane. Repetam testul al fiecare doua saptamani, deci de doua ori pe luna. Cred ca costul sare de 10.000 de lei la fiecare doua saptamani. Este o suma mare de bani pe care puteam sa o investim in academie, in gazon, in stadion, in transferuri sau in salarii, dar acum trebuie sa achitam costurile testelor.

Astea sunt vremurile in care traim, trebuie sa ne conformam si trebuie sa respectam competitia si sanatatea celor implicati. Nu e usor pentru echipele din Liga 1, dar pentru noi, in Liga 3... Cel mai teama ne este sa nu se opreasca de tot competitiile si sa o luam din nou de la zero in primavara", a declarat Cristi Munteanu pentru www.sport.ro.