A dat MILIOANE de mesaje in numele jucatorilor de la FCSB si a castigat sute de mii de euro! Ce se intampla acum cu romanul acuzat de FRAUDA

Un roman este acuzat de frauda de catre o companie de telecomunicatii din Belgia.

Barbatul in varsta de 50 de ani a folosit mai multe cartele preplatite pentru a trimite SMS-uri. Acest lucru este interzis in Belgia, acolo unde locuieste romanul, iar procurorii cer doi ani de inchisoare pentru el.

Potrivit Libertatea, unele companii folosesc simbox-uri pentru a trimite mesaje automat, insa pentru asta trebuie ca operatorul de telecomunicatii sa isi dea acordul. Romanul a cumparat mii de cartele pe care le-a oferit unor firme pentru serviciul automat de mesagerie, fraudand astfel compania de telecomunicatii Proximus cu circa 1,7 milioane de euro.

Reprezentantii firmei i-au cerut sa se opreasca, insa romanul nu a tinut cont de nimic si s-a folosit chiar de numele unor fotbalisti de la FCSB sau din animatii pentru a cumparat alte cartele. Profitul barbatului, care ajugea sa cheltuie chiar si 1.500 de euro pe zi pentru aceste carduri, a ajuns la aproximativ 215.000 de euro.

Belgienii de la Proximus cer daune de 1,7 milioane de euro de la romanul care are 5 capete de acuzare. Barbatul, care s-a intors in tara si s-a angajat in constructii, si-a recunoscut vina si asteapta acum verdictul autoritatilor, care va fi dat pe 2 februarie.

