"E o frauda!" Pep Guardiola, DESFIINTAT de suporterii lui City! Record negativ pentru antrenorul spaniol in Champions League!

Manchester City a ratat semifinalele Champions League, fiind eliminata de Lyon dupa infrangerea cu scorul de 3-1.

Antrenorul englezilor a fost condamnat imediat pe retelele de socializare de suporterii echipei. Acestia considera ca Guardiola este vinovat pentru infrangere, desfiintandu-i modul in care a realizat primul 11.

"Pep Guardiola ar trebui sa-si asume toata responsabilitatea pentru asta" sau "Pep Guardiola este o frauda. Imi pare rau ca mi-a luat atat de mult sa realizez asta" sunt doar cateva dintre mesajele cu care fanii lui City au impanzit internetul in aceasta seara.

Pep Guardiola is a fraud. I'm sorry it took me so long to realize that. — Uzoma Yakubu (@yakubu44) August 15, 2020

Antrenorul este aspru criticat pentru ca i-a lasat pe banca, printre altii, pe Riyad Mahrez, Phil Foden sau Bernardo Silva, folosindu-l foarte putin pe David Silva.

Pep Guardiola nu a reusit nici in acest an sa treaca de sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Spaniolul a ajuns la 3 eliminari consecutive in aceasta faza a competitiei, Liverpool, Tottenham si Lyon fiind echipele care au pus punct parcursului 'cetatenilor' in Champions League in ultimele 3 sezoane.

Guardiola advanced past the QFs with both Barcelona & Bayern in seven seasons. But since joining Man City, Guardiola has been eliminated three years in a row in the QFs.#UCL #MCIOL pic.twitter.com/UjoUJY5mN0 — Goal (@goal) August 15, 2020