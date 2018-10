VIDEO: Accident teribil in MOTO GP! Jorge Lorenzo a fost ghinionistul zilei in Thailanda

Momente de groaza pe circuit. Spaniolul Jorge Lorenzo a suferit un accident teribil.

Jorge Lorenzo a fost ghinionistul zilei in MOTO GP dupa ce s-a accidentat in cea de-a doua sesiune de antrenamente libere a clasei mari de pe Chang International Circuit. Pilotul Ducati a fost aruncat de pe motocicleta in virajul cu numarul 3.

Motocicleta lui Lorenzo a fost facuta praf, iar pilotul a fost imobilizat pe o targa si scos de pe circuit. Spaniolul a fost transportat la spital pentru investigatii amanuntite.



Un alt pilot a avut de suferit dupa accidentul lui Lorenzo. Oficialii au facut greseala de a nu oprii sesiunea de antrenament, iar pe circuit a ramas lichid de la motocicleta lui Lorenzo. Xavier Simeon a avut de suferit si a cazut in exact acelasi loc dupa ce a pierdut controlul motocicletei. Intr-un final sesiunea a fost suspendata pana la curatarea pistei.

Jorge Lorenzo nu este la prima cazatura de acest gen. Spaniolul a trecut prin momente asemanatoare si in etapa trecuta la Aragon.