În urmă cu câteva luni s-a vorbit despre o legătură între fiica lui Dorin Mateuț și triplul campion mondial la MotoGP.

Tânăra a recunoscut că s-a cunoscut cu sportivul în urmă cu aproximativ un an și că sunt prieteni, dacă că nu există o relație amoroasă.

"Ne-am cunoscut la un eveniment, acolo unde am făcut doar schimb de priviri. A fost în Spania, în Valencia. Eram într-o relație în acel moment, aveam iubit, nici măcar nu am știut cine este, nu am făcut cunoștință. A fost un eveniment la care eu am participat ca influencer, am fost un grup de fete.

Am aterizat în Valencia sâmbătă și m-am întors în România duminică. Nu știam cine este, a existat doar un eye contact, atât. La un moment dat, după o săptămână, mi-a scris pe Instagram. `Ce faci, de ce nu ai rămas mai mult`, a fost un schimb de mesaje și atât.

La 3-4 luni de zile distanță, în decembrie, m-am despărțit de iubitul meu și în ianuarie-februarie i-am dat eu un semn pe Instagram, dintr-o glumă. I-am răspuns la un story și a început un schimb de mesaje, putem să zicem un flirt. Am început să vorbim.

Ne-am și văzut, ne-am cunoscut, e un tip extraordinar, mi-a făcut mare plăcere să-l cunosc, am dezvoltat în primul rând o relație de prietenie. Vorbim în continuare. E un om mișto, ne întâlnim, vorbim, vom vedea ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla", a povestit Natalia Mateuț, la podcast-ul Tare de Tot, cu Viorel Grigoroiu.