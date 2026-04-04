Un triplu campion al României intră în cușca RFX! Când va avea loc lupta

La 40 de ani, Bud va intra în cușca RFX pe 21 aprilie, la București, în cadrul evenimentului RXF Next Fighter 29, pentru o luptă pe reguli de box împotriva dansatorului Emanuel Neagu, reprezentantul României la Eurovision 2022.

Cristi Bud intră în cușca RFX!

Cristi Bud are un palmares impresionant în fotbal. A câștigat trei titluri de campion al României cu CFR Cluj în sezoanele 2009-2010, 2011-2012 și 2018-2019 și două Cupe ale României (2009-2010, 2015-2016). În afară de performanțele din țară, Bud a cucerit și titlul în Republica Moldova cu FC Milsami Orhei, în sezonul 2014-2015.