McGregor, asteptat de fratii Stoica la sala! Irlandezul este bun prieten cu bombardierul Pascu

McGregor a dat cu piciorul la 5 milioane de dolari

Un calugar Shaolin i-a oferit lui McGregor 5 milioane de dolari ca se bata cu el! McGregor e prieten cu bombardierul Pascu si e asteptat in Romania

Bombardierul Pascu se antreneaza in Irlanda cu McGregor, iar in Romania cu fratii Stoica.

"Il asteptam pe McGregor si pe la noi la sala, dar sa vedem daca face fata", a spus Andrei Stoica

Pascu nu a fost cu McGregor in Las Vegas, la bataia generala cu Khabib.

"M-as fi bagat sa-l apar. Pentru ca si el ar fi facut acelasi lucru", a spus Pascu.

Andrei Stoica se va bate cu leul Armeniei pe 14 decembrie in direct la PRO TV, in gala in care lupta si Morosanu.

"Am ajuns sa cred ca toti adversarii care vin sa lupte impotriva mea si a fratelui meu vin hotarati sa ne omoare", a spus Andrei Stoica.