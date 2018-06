Anuntul zilei in Marca: Real si Barcelona se bat pe Pascu! Pustiul SENZATIE care poate ajunge GRATIS la uriasii din Spania

Sefii Valenciei pornesc ancheta interna dupa ce au aflat ce teapa isi pot lua vara asta!

Pustiul Jose Pascual 'Pascu' e la un pas sa paraseasca echipa fara ca Valencia sa castige ceva de pe urma lui. Considerat unul dintre cei mai buni jucatori de varsta lui din Spania, Pascu e in centrul unei povesti de senzatie. Directorii sportivi ai clubului au crezut ca fotbalistul isi incheie contractul abia in 2019 si nu i-au propus niciun nou contract.

Si-au dat seama in ce eroare uriasa se aflau doar dupa ce au primit un telefon de la agentia de impresariat care se ocupa de fotbalist. "E dorit de multe nume mari, inclusiv de Barca si Real", i-au transmis agentii directorului sportiv de la Valencia. Pe Mestalla e acum agitatie. Marca anunta ca pustiul care se pragateste de luni bune la prima echipa a fost chemat de urgenta la o sesiune de negocieri pentru extinderea contractului, in conditii mult superioare celor din prezent. Tentatiile Real sau Barca ar putea fi insa mult prea puternice pentru mijlocasul nascut in 2000.