Conor McGregor, oferta de 5.000.000 de dolari ca sa se bata cu un calugar shaolin! Ce raspuns a dat

Conor McGregor a primit o oferta nebuna!

Irlandezul este unul dintre cei mai cunoscuti luptatori de pe planeta. Acesta a fost invins de Khabib Nurmagomedov, insa are in continuare "sute" de oferte in fiecare zi, dupa cum a declarat chiar antrenorul sau.

John Kavanagh, omul care il pregateste pe McGregor, a declarat la o emisiune ca are casuta de mesaje plina de oferte in fiecare zi, chiar "sute" de oferte, cu tot felul de meciuri pentru elevul sau.

Cea mai tare oferta a venit recenit de la un luptator celebru in Asia, Yi Long, acesta fiind un calugar shaolin ce a urcat in ring cu cateva nume mari din sporturile de contact. Acesta i-a transmis lui Conor o oferta de 5 milioane de dolari pentru un meci de kickbox de 3 runde a cate 3 minute.

Din pacate pentru shaolin, Conor a refuzat, acesta neavand voie sa lupte in afara UFC-ului fara acordul acestora. Singura exceptie a fost meciul de box cu Mayweather, unde irlandezul a facut zeci de milioane de dolari.