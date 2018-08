Tragedie teribila in sport! Una dintre marile promisiuni ale britanicilor a murit in ziua in care a implinit 18 ani

Componenta a echipei Marii Britanii, Ellie Soutter, a murit la 18 ani.

Considerata una dintre cele mai mari promisiuni in snowboard, Ellie Soutter a murit chiar in ziua in care implinea 18 ani, a anunta Asociatia Olimpica din Marea Britanie. Ea reusise anul trecut singura medalie a britanicilor la Festivalul Olimpic pentru Juniori ce a avut loc la Erzurum, Turcia.

Specialista in freeride si boardercross, Ellie Soutter tocmai fusese selectata pentru echipa Marii Britanii la Campionatul Mondial de Juniori ce va avea loc in Noua Zeelanda. Nu a fost dezvaluita cauza mortii.

"Ellie era incredibil de populara si placuta in cadrul echipei. Gandurile noastre sunt cu familia si prietenii in aceste momente dificile" a declarat presedintele Asociatiei Olimpice a Marii Britanii. Tatal ei, Tony Soutter, a postat un mesaj pe Facebook: "Sunt atat de mandru de tanara femeie frumoasa care devenise. Aceasta lume cruda mi-a luat suflet ieri, in ziua in care implinea 18 ani" a scris acesta.