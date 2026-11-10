NEWS ALERT Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”

Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar” Fotbal extern
SPORT.RO
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Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a fost în discuții cu mai multe echipe în ultima perioadă, dar nimic nu s-a concretizat, astfel că antrenorul a rămas liber de contract.

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Din articol

În ultima perioadă, numele fostului selecționer a fost asociat cu mai multe echipe din zona Golfului, Polonia sau Israel, dar discuțiile nu s-au concretizat momentan. Totuși, Edi Iordănescu a ținut să clarifice mai multe aspecte legate de viitorul său printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Ultima oară antrenor la Legia Varșovia, Iordănescu Jr. spune că nu a ajuns la un acord cu următorul său club, dar a recunoscut că poartă, în această perioadă, mai multe ”discuții preliminare”, cu speranța că acestea se vor concretiza în următoarea perioadă.

Până atunci, fostul antrenor de la FCSB și CFR Cluj spune că se concentrează pe pregătirea sa pentru următoarea provocare. Cel mai probabil, aceasta va fi în străinătate.

Edi Iordănescu a clarificat totul cu privire la viitorul său

„În ultima perioadă, numele meu a fost asociat cu mai multe cluburi, fiind vehiculate diverse informații despre posibile contacte, negocieri sau manifestări de interes.

Unele dintre aceste informații au un fundament real, în timp ce altele sunt pur speculative și nu reflectă realitatea.

Este adevărat că mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor și îmi doresc să revin cât mai curând într-un proiect sportiv care să mă reprezinte și să mă motiveze.

Așa cum știe oricine activează în fotbalul profesionist, există însă o distanță considerabilă între un prim contact, o manifestare de interes și concretizarea unei colaborări.

De-a lungul carierei mele, am încercat să rămân fidel valorilor și principiilor mele profesionale. Prioritatea mea nu este să accept pur și simplu următoarea oportunitate, ci să fac alegerea potrivită, într-un proiect care să ofere stabilitate, o viziune sportivă clară, încredere reciprocă și perspective solide de dezvoltare.

Am observat, de asemenea, că numeroase informații apărute în presa internațională au fost ulterior preluate și de presa din România, dar si in sens invers. Respect activitatea jurnaliștilor, înțeleg interesul pentru viitorul meu profesional și apreciez atenția acordată.

În același timp, asocierea aproape zilnică a numelui meu cu diferite cluburi, inclusiv în situații fără un fundament real, poate crea percepții și așteptări care nu corespund stadiului actual al lucrurilor și care nu sunt benefice pentru mine din punct de vedere profesional.

Din acest motiv, aș aprecia ca informațiile referitoare la viitorul meu profesional să fie tratate cu echilibru și prudență, evitându-se, pe cât posibil, speculațiile care nu au la bază elemente concrete.

Vreau să fiu foarte clar: în acest moment nu am ajuns la niciun acord cu vreun club. Există doar un număr restrâns de discuții preliminare și manifestări de interes. Îmi doresc ca, în perioada următoare, să se contureze oportunitatea potrivită pentru a începe un nou proiect.

În momentul în care lucrurile vor deveni concrete și va exista o înțelegere clară cu un anumit club, voi fi primul care va confirma și va comunica public acest lucru.

Până atunci, rămân concentrat pe pregătirea mea pentru următoarea provocare, cu aceeași ambiție, seriozitate și determinare care m-au ghidat de-a lungul carierei.

Următorul pas în cariera mea trebuie să fie definit de convingere, ambiții comune și proiectul sportiv potrivit, nu de speculații.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și respect!”, a scris Edi Iordănescu, pe rețelele de socializare.

FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan și FCSB sunt echipele pe care le-a pregătit fostul selecționer al României. La națională a reușit o performanță notabilă, optimile EURO 2024, unde România a fost eliminată de Olanda (0-3).

Edi Iordănescu: ”A fost o ofertă foarte tentantă”

Edi Iordănescu a dezvăluit, în urmă cu două luni, că a acceptat o ofertă venită din Ucraina, din partea lui Dinamo Kiev, dar familia l-a făcut să se răzgândească înainte de a semna.

„A fost o ofertă foarte tentantă, bineînțeles, o provocare pentru orice antrenor. Am acceptat oferta, inițial am spus da de principiu, dar am luat o rezervă, pentru da-ul final să vorbesc și cu familia. Am schimbat decizia cu regret și scuzele de rigoare”, a declarat Edi Iordănescu pentru PRO TV și Sport.ro.

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