În ultima perioadă, numele fostului selecționer a fost asociat cu mai multe echipe din zona Golfului, Polonia sau Israel, dar discuțiile nu s-au concretizat momentan. Totuși, Edi Iordănescu a ținut să clarifice mai multe aspecte legate de viitorul său printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Ultima oară antrenor la Legia Varșovia, Iordănescu Jr. spune că nu a ajuns la un acord cu următorul său club, dar a recunoscut că poartă, în această perioadă, mai multe ”discuții preliminare”, cu speranța că acestea se vor concretiza în următoarea perioadă.

Până atunci, fostul antrenor de la FCSB și CFR Cluj spune că se concentrează pe pregătirea sa pentru următoarea provocare. Cel mai probabil, aceasta va fi în străinătate.

Edi Iordănescu a clarificat totul cu privire la viitorul său

„În ultima perioadă, numele meu a fost asociat cu mai multe cluburi, fiind vehiculate diverse informații despre posibile contacte, negocieri sau manifestări de interes.

Unele dintre aceste informații au un fundament real, în timp ce altele sunt pur speculative și nu reflectă realitatea.

Este adevărat că mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor și îmi doresc să revin cât mai curând într-un proiect sportiv care să mă reprezinte și să mă motiveze.

Așa cum știe oricine activează în fotbalul profesionist, există însă o distanță considerabilă între un prim contact, o manifestare de interes și concretizarea unei colaborări.

De-a lungul carierei mele, am încercat să rămân fidel valorilor și principiilor mele profesionale. Prioritatea mea nu este să accept pur și simplu următoarea oportunitate, ci să fac alegerea potrivită, într-un proiect care să ofere stabilitate, o viziune sportivă clară, încredere reciprocă și perspective solide de dezvoltare.

Am observat, de asemenea, că numeroase informații apărute în presa internațională au fost ulterior preluate și de presa din România, dar si in sens invers. Respect activitatea jurnaliștilor, înțeleg interesul pentru viitorul meu profesional și apreciez atenția acordată.