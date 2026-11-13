Confesiunea lui David Popovici în presa din Italia: „M-am îmbătat puțin de putere!”

David a vorbit și despre succesul de la Roma, din 2022, când a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber. Sportivul român a descris starea unică de euforie pe care a experimentat-o imediat după cursa istorică, explicând că a durat doar un sfert de oră până când creierul său l-a readus cu picioarele pe pământ. „Îmi amintesc că m-am simțit timp de vreo 10-15 minute ca și cum aș fi fost regele lumii. Este aproape ca și cum te-ai îmbăta puțin de putere” , a explicat el.

Prezent recent în tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” pentru a asista la partida dintre Inter și Como, David Popovici a acordat un interviu presei din Peninsulă. Înotătorul a dezvăluit că acesta a fost primul meci pe care l-a urmărit din tribune. „Nimic nu se compară cu cât de imens este San Siro. Mi-e puțin rușine să spun asta, însă este prima mea experiență la un meci de fotbal propriu-zis” , a spus campionul român.

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Impactul aurului olimpic și admirația pentru Cristi Chivu

Înotătorul român a susținut că toleranța la succes crește în timp, iar bucuria absolută s-a redus la doar câteva minute după victoria de la Jocurile Olimpice. Potrivit sportivului, îndeplinirea celui mai mare vis din copilărie a venit la pachet cu o provocare majoră: adaptarea la noul său statut de om împlinit pe plan profesional.

Întrebat despre Cristi Chivu, pe care l-a întâlnit după meciul de pe „Giuseppe Meazza”, David Popovici a spus: „Chivu este o sursă uriașă de inspirație pentru mulți români. Faptul că el antrenează o echipă extraordinară, fiind tot român, acolo unde a antrenat și Mircea Lucescu în trecut, este cu adevărat un privilegiu”, a zis el.

Jurnaliștii italieni l-au chestionat și în privința relației pe care o are cu Pan Zhanle, principalul său adversar din probele de sprint.

„Este un sportiv extraordinar și am multe de învățat de la el. Și eu pariez că el are multe de învățat de la mine. Așadar, chiar dacă în bazin rivalitatea este imensă, de ce să nu învățăm unul de la celălalt?”, a transmis Popovici. Acesta a subliniat că esența sportului rămâne fair-play-ul, iar schimbul de secrete profesionale ajută ambele tabere să progreseze.