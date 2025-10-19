Fostul lider mondial a oferit o imagine neașteptată duminică seară, direct din Dubai, unde nu a mers pentru tenis, ci pentru a susține o echipă românească de baschet. "Simo" a apărut în tribune la meciul celor de la U-BT Cluj-Napoca și s-a fotografiat cu fularul echipei la gât.



Galerie de lux pentru U-BT Cluj în Emirate



Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj, a debutat într-o nouă competiție, ABA League, iar la meciul din deplasare cu Dubai Basketball a avut parte de o susținere de top. Simona a fost cea care a făcut publică prezența sa la eveniment, postând pe rețelele de socializare o fotografie în care purta fularul alb-negru al "studenților".



Halep se află în Emiratele Arabe Unite alături de Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open și co-fondator al Sports Festival, eveniment unde marea tenismenă urmează să-și dispute meciul de retragere în cursul anului viitor. Apariția sa la meciul clujenilor demonstrează din nou atașamentul pe care îl are față de sportul românesc, indiferent de disciplină.

