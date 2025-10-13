Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia.

Show total la CE de la Zadar! România a învins-o categoric pe Slovacia și și-a asigurat prezența pe tabloul principal

Pasul din grupa F a fost făcut odată cu triumful în faţa Slovaciei, scor 3-0, după ce Olanda a fost învinsă cu acelaşi scor, în prima zi a competiţiei.

Ovidiu Ionescu a deschis seria cu o victorie convingătoare, oferind un plus de încredere echipei. A urmat o prestaţie solidă şi din partea lui Eduard Ionescu, iar Iulian Chiriţa a încheiat confruntarea fără set pierdut, pentru succesul României în sala „Dvorana Krešimira Ćosića”.

Desfăşurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0

Ovidiu Ionescu - Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)

Eduard Ionescu - Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)

Iulian Chiriţa - Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)

news.ro

