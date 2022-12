O jucătoare de şah iraniană a participat la un Campionatele Mondiale fără să poarte hijab, relatează presa din Iran.

Este cel mai recent exemplu de sportivă iraniană care apare la o competiţie cu capul neacoperit, după declanşarea manifestaţiior antiguvernamentale din ţară.

Site-urile iraniene Khabarvarzeshi şi Etemad notează că Sara Khadem a concurat la Campionatele Mondiale de şah rapid şi blitz, la Almatî, Kazakhstan, fără să poarte hijab. Ambele site-uri au postat fotografii cu şahista cu capul descoperit.

Khadem, născută în 1997, ocupă locul 804 în clasamentul mondial.

Iranul a fost teatrul unor proteste ample de la jumătatea lunii septembrie, când o tânără de 22 de ani, Mahsa Amini, a murit după ce a fost reţinută de poliţia moravurilor pentru că avea o ţinută nepotrivită.

Sara Khadem al-Sharia, the first Iranian female chess player, participated in the world championship without the mandatory hijab #iran #chessplayer pic.twitter.com/z8AbB4Ssbb