Tenisul de masă românesc reușește an de an să țină steagul sus an an de an. România performează la toate nivelurile și scoate pe bandă rulantă jucători cu un mare potențial de creștere.

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat, pentru Agerpres, că 2024 a fost un an cu bune şi cu rele, subliniind că regretul este legat de Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde România nu a reuşit să obţină o medalie, aşa cum şi-a propus.



"A fost un an cu bune şi cu rele, întotdeauna este aşa. Per total 2024 a fost un an bun, mai puţin Jocurile Olimpice de la Paris, unde nu am reuşit să luăm nici de data aceasta medalia olimpică pe care ne-o dorim de mult. Cel mai bun rezultat a fost locul 5 în proba de dublu mixt. Poate presiunea a fost foarte mare şi nu am ştiut cum să gestionăm chestiunea aceasta, pentru că am fost relativ aproape. Am fi avut şanse la toate cele trei probe, dublu mixt, echipe feminin şi simplu feminin, dar lucrurile nu au mers aşa cum ne-am propus.

România, locul 4 la Cupa Mondială



Însă pe parcursul anului am avut destule competiţii, chiar şi după Paris. Bernadette Szocs a reuşit două medalii de argint la Campionatele Europene, iar la ultima competiţie, România a ocupat locul 4 la Cupa Mondială, învingând Japonia, Taipei, Germania, Franţa, Statele Unite ale Americii... am fost singura echipă din Europa care am fost în careul de aşi alături de China, Coreea de Sud şi Hong Kong.

Deci cam aici ne e locul, iar eu sunt convins că la un moment dat tot vom reuşi acea medalie mult râvnită la Jocurile Olimpice. Anul acesta cadeţii şi juniorii şi-au făcut treaba foarte bine la Campionatele Europene şi Mondiale, cucerind titluri şi medalii la mai multe probe. Vedem generaţia care vine din spate şi noi spunem că suntem în grafic", a explicat Romanescu.



Oficialul FRTM a menţionat că niciun sportiv din lotul României care a fost prezent la Paris nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, nu doar Bernadette Szocs.



"Păcat, pentru că singurul regret şi singurul insucces din 2024 a fost această participare la Paris care nu ne-a adus o medalie. Nu este vorba că Bernadette Szocs nu a fost în formă şi de aceea nu am reuşit. Nu e adevărat. Noi formăm o echipă. Iar la Paris am concurat şi în proba pe echipe sau dublu mixt... deci noi considerăm că la Paris niciun jucător român nu a fost în plenitudinea forţelor, nu a fost în forma sportivă la care ne-am fi aşteptat.



Pentru că poate nici Eliza Samara, poate nici Adina Diaconu nu au performat în proba pe echipe aşa cum o fac de obicei. Şi la mixt nici Ovidiu (Ionescu) nu a excelat. Aşa că eu spun că această presiune permanentă pentru această medalie olimpică a dus la acest insucces. Se întâmplă în sport, nu avem ce face. Pentru că pregătirea a fost foarte bună, s-a desfăşurat în condiţii excelente, dar parcă jocul nu a funcţionat aşa de bine la meciuri în toate probele. Parcă sportivii nu au fost ei. Iar imediat după Jocuri lucrurile s-au schimbat total şi au apărut rezultatele", a menţionat el.