Pe lângă jucătorii de care Gigi Becali a anunțat public că vrea să se despartă, precum Luis Phelipe, Ionuț Panțîru sau William Baeten, FCSB ar putea vinde în această iarnă și doi dintre jucătorii esențiali, Darius Olaru și Ștefan Târnovanu. Gigi Becali a anunțat că prețul este de 5 milioane de euro.

Bănel Nicoliță anticipează transferul lui Ștefan Târnovanu: "E clar că se pregătește ceva"

Bănel Nicoliță (39 de ani) crede că șansele ca Târnovanu să plece de la FCSB sunt destul de mari, mai ales că bucureștenii au ales să transfere în această iarnă unul dintre cei mai buni goalkeeperi din campionat, cehul Lukas Zima, de la Petrolul.

Fostul campion al României crede că Serie A este un campionat care i s-ar potrivi lui Târnovanu, în contextul în care impresarul Ioan Becali a declarat recent că Udinese îl monitorizează.

"Știm foarte bine că d-aia l-a luat și pe portarul de la Petrolul (n.r - Lukas Zima), care e unul dintre cei mai buni din campionatul intern, după Târnovanu. E clar că se pregătește ceva.



Dacă va pleca Târnovanu, cu siguranță i-ar veni și lui rândul să facă pasul către un alt campionat.



I s-ar potrivi Italia lui Târnovanu. E și înalt, îl ajută jocul de picior, nu e fricos. E un portar cu foarte multe plusuri și cu siguranță va face față într-un campionat puternic cum e Italia", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.

Gigi Becali: "Dacă dă cineva 5 milioane pe Târnovanu, pleacă"

Recent, Mihai Stoica transmitea că Târnovanu poate pleca de la FCSB doar dacă îi va achitată clauza de reziliere, însă Gigi Becali s-a răzgândit între timp.



"Târnovanu nu ar putea pleca și în niciun caz pe 5 milioane. Deocamdată, Târnovanu are clauză de 10 milioane, nu de 5 milioane. Nu se pune problema, abia a a început să apere. Are 24 de ani, are timp să se transfere. Ne interesează să mergem mai departe în Europa League și să câștigăm o nouă ediție de campionat", a declarat Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, în urmă cu o săptămână, la Prima Sport.

Câteva zile mai târziu, Gigi Becali s-a răzgândit. Finanțatorul de la FCSB spune că, de fapt, nu va ține cont de clauza de reziliere a lui Târnovanu în valoare de 10 milioane de euro și că este dispus să îl vândă pe portar la jumătate de preț.



"Târnovanu? Dacă dă cineva 5 milioane pe el, pleacă. Atât spun. Nu mă interesează cine, ce, cum. Dacă dă cineva 5 milioane și cu 5 pe ăsta (n.r - Darius Olaru), se fac 10. Și mai iau 6 pe Florinel, se fac 16. Mai iau 14 din Europa și se fac 30", a spus Gigi Becali, la Fanatik.