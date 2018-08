Romania, infrangere DUREROASA cu Cehia in finala Euro de Minifotbal! 1-4 cu Cehia. AICI VIDEO

Nationala de minifotbal a pierdut finala Europeanului de Minifotbal.

Romania 1-4 Cehia

min 35. Cehii revin imediat in atac si fac 4-1. Sanse infime pentru Romania sa mai revina in meci.

min 34: GOOOL ROMANIA! Nemitanu inscrie si ne face sa visam la o revenire de senzatie in finalul meciului!

La pauza, cehii conduc cu 2-0. Romania a avut bara in minutul 2 de prelungire al primei reprize prin Nemitanu!!!

Romania este in finala Europeanului de la Minifotbal! Condusa cu 1-0 de catre Kazahstan, Romania a fost la un pas de egalare dupa sutul portarului Florin Matache, cel care a aparat poarta lui Dinamo in dubla celebra cu Slovan Liberec.



Tot Matache a initiat apoi faza de la golul egalizator reusit de Claudiu Vlad! Pasa lunga a lui Matache a fost recentrata in fata portii de unde Vlad a inscris tot cu o lovitura de cap. Romania a ratat apoi un penalty la ultima faza a primei reprize.

Romania a reusit sa treaca in avantaj in ultimele minute, insa Kazahstanul a reusit sa egaleze la 2 in minutul 40! Totusi, romanii au reusit sa revina si sa castige partida la penalty-uri!

Finala mare a Campionatului European este in direct la Pro X de la ora 22.00! Cehia este adversara romanilor in ultima faza a competitiei. Cehii s-au calificat dupa 5-0 contra Angliei.