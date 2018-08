Franta, locul 1 in clasamentul FIFA dupa 16 ani! Romania a urcat 2 pozitii! Pe ce locuri se afla adversarele din Nations League

Nationala Italiei a ajuns pe locul 21 dupa ce a ratat Mondialul!

Franta, noua campioana mondiala, ocupa primul loc in clasamentul echipelor nationale publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), primul dupa turneul final din Rusia si calculat dupa o noua formula.

''Les Bleus'' au urcat sase locuri fata de luna iunie si devanseaza in clasament Belgia, care a urcat un loc, si Brazilia, care a coborat o pozitie. Croatia, finalista la CM 2018, ocupa locul 4, dupa un salt de 16 pozitii.

Franta este din nou lider mondial dupa 16 ani, ultima oara detinand aceasta pozitie in mai 2002.

Romania, care nu a participat la Cupa Mondiala, a urcat doua pozitii si se afla pe locul 28. Tricolorii au inceput anul pe 40, dar 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in iunie si august. Aceasta este cea mai buna clasare a nationalei Romaniei din 2016 incoace.

Adversarele Romaniei in Nations League ocupa locuri mai slabe, Serbia fiind pe 36, dupa ce a coborat doua pozitii, Muntenegru a urcat pe 41 (doua locuri), iar Lituania a pierdut o pozitie si se afla pe 127.

Urmatorul clasament va fi publicat pe 20 septembrie.

Clasamentul FIFA pe luna august:

1 (7). Franta 1.726 puncte

2 (3). Belgia 1.723

3 (2). Brazilia 1.657

4 (20). Croatia 1.643

5 (14). Uruguay 1.627

6 (12). Anglia 1.615

7 (4). Portugalia 1.599

8 (6). Elvetia 1.597

9 (10). Spania 1.580

9 (12). Danemarca 1.580

11 (5). Argentina 1.574

12 (9). Chile 1.570

13 (24). Suedia 1.565

14 (16). Columbia 1.563

15 (1). Germania 1.561

16 (15). Mexic 1.560

17 (17). Olanda 1.540

18 (8). Polonia 1.538

19 (18). Tara Galilor 1.536

20 (11). Peru 1.535

21 (19). Italia 1.532

22 (25). SUA 1.508

23 (26). Austria 1.502

24 (21). Tunisia 1.498

24 (27). Senegal 1.498

26 (28). Slovacia 1.493

27 (29). Irlanda de Nord 1.492

28 (30). Romania 1.490

29 (31). Irlanda 1.484

30 (32). Paraguay 1.477

......................................

36 (34). Serbia 1.459

41 (43). Muntenegru 1.440

127 (126). Lituania 1.130

Agerpres