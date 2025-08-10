Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.

România, două medalii în Lituania

Este a doua medalie pentru România la CM Under 19 din Lituania, după aurul obţinut de echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică.

Tot duminică, echipajul de patru vâsle masculin (JM4x), format din Paul Alin Corodescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici şi Sebastian-Constantin Lupu, a ocupat locul 4.

La 8+1 masculin (JM8+), echipajul format din Constantin Tricolici, Gabriel-Valentin Rusu, Gabriel Ostaş, Alexandru-Ştefan Pădure, Ionuţ-Denis Ungureanu, Damian Feraru, Samuel Moldovan, David Ioan Naharneac şi Irina Lucia Andreea Despa, a ocupat locul 4.

