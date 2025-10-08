La două luni și jumătate de la moartea cascadorului, procurorii italieni au stabilit cauza morții. Aceștia susțin că moartea lui Baumgartner a survenit în urma unei erori umane.

Ultimele detalii ale procurorilor după moartea lui Felix Baumgartner

În raportul oficial, procurorii au scris clar că ”parapanta era într-o condiție perfectă și nu avea defecte.

Raffaele Iannella, unul dintre procurori, a declarat că tragedia a avut loc pentru că Felix Baumgartner a pierdut controlul aparatului de zbor: ”A avut loc o scădere rapidă a altitudinii, după ce parapanta a început o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a mai putut scoate parapanta din acea spirală”.

Chiar și în aceste condiții, Baumgartner putea scăpa cu viață, dacă nu ar fi deschis parașuta de urgență cu doar puțin timp înaintea impactului.

”Expertiza tehnică a fost, potrivit informațiilor, deja înmânată rudelor lui Baumgartner. De asemenea, s-a solicitat clasarea dosarului. Cauza morții fusese stabilită la doar câteva zile după tragedie. Bărbatul de 56 de ani a murit abia în urma impactului violent”, a scris Krone.

