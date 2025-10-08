Celebrul paraşutist austriac, în vârstă de 56 de ani, partenerul de viaţă al vedetei Mihaela Rădulescu, a fost victima unui accident de parapantă motorizată. El s-a prăbuşit într-un complex de vacanţă în timpul unui zbor de rutină.



Citat de cotidianul german Bild, procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a prezentat concluziile anchetei. „O expertiză tehnică a stabilit că accidentul a fost cauzat de o simplă eroare umană”, a declarat acesta, eliminând ipoteza unor probleme mecanice sau a unui defect al echipamentului lui Baumgartner.

Prins în „spirala morții”



Acesta „nu a reuşit să scoată parapanta din spirală” odată ce a început spirala de cădere, ceea ce a dus la o pierdere rapidă de altitudine.



Potrivit procurorului, tocmai această spirală a provocat catastrofa. În ciuda experienţei sale vaste, legenda paraşutismului nu a reuşit să iasă din spirală, eşuând să activeze comanda din dreapta a parapantei, necesară în astfel de situaţii de urgenţă. „Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aparatului şi la imposibilitatea de a ieşi din spirală”, a precizat ea.



Paraşuta de rezervă, care s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact, nu a putut să-i salveze viaţa lui Baumgartner.



Rudele austriacului şi avocaţii săi au obţinut acum raportul tehnic pentru a clarifica responsabilitatea şi a analiza eventualele consecinţe legale.

