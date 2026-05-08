Ajutată de Hugo Palmer , antrenorul tatălui ei de la baza Manor House, și de fostul călăreț Franny Norton , tânăra parcurge un regim de pregătire intens. Sursa citată mai scrie că Gemma Owen s-a dedicat total pasiunii sale, fiind cea care se ocupă direct de îngrijirea calului său de concurs.

Vedeta TV, fiica lui Michael Owen , va participa în luna august la cursa Magnolia Cup din cadrul Glorious Festival . Potrivit The Sun , deși tânăra are deja experiență internațională în competițiile de dresaj, trecerea la cursele de cai s-a dovedit a fi complet diferită, caii de viteză având un temperament distinct față de cei cu care era obișnuită.

Un regim strict și o nouă musculatură

„Condiția fizică de care ai nevoie pentru a fi jocheu nu este o glumă. Exercițiile pe care te pun să le faci… îmi dezvoltă brațele, le fac mari și puternice. Am bicepși pe care cu siguranță nu îi aveam înainte”, a spus Gemma.

Fiica lui Owen a oferit detalii și despre modul în care a ajuns să accepte ultima provocare. „Am fost rugată să particip la Magnolia Cup de câțiva ani, dar nu am acceptat niciodată pentru că am simțit că nu mă pot dedica în totalitate antrenamentelor. Anul acesta am simțit că este momentul potrivit. Este atât de diferit până acum, dar mă bucur de fiecare minut”, a transmis tânăra.

De asemenea, implicarea directă i-a adus o cu totul altă perspectivă asupra acestui sport și a efortului pe care trebuie să-l faci pentru a putea concura la cel mai bun nivel.

„Nu am stat niciodată pe un cal de curse până acum câteva luni, dar totul mi-a oferit un respect nou pentru personal, pentru diminețile reci de iarnă, pentru tot ce implică asta. Totul merge ca pe roate și a fost uimitor să fac parte din asta până acum”, a zis Gemma.