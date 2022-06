Tânăra de 19 ani va avea rolul unei ispite în cadrul unei emisiuni de reality show, iar celebrul fotbalist nu este încântat de decizia luată de fiica sa.

"Nu am îndoieli că vom fi mândri de ea. Este probabil cel mai mare coșmar al unui tată, dar orice și-ar dori să facă sunt alături de ea. Am auzit multe despre acest show", a declarat Michael Owen în presa din Marea Britanie.

Gemma este cea mai mare dintre copiii lui Michael Owen. Fotbalistul și Louise Bonsall sunt căsătoriți din 2005 și mai au un băiat, James (16 ani) și două fete, pe Emily (14 ani) și Jessica (12 ani).

Drama mai puțin cunoscută a lui Michael Owen

În urmă cu trei ani, Michael Owen a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Fiul său, James, suferă de o maladie la ochi. James Owen a fost diagnosticat cu boala Stargardt, care duce treptat la pierderea vederii.

"Nu va fi niciodată fotbalist. Fiul meu are probleme cu ochii. Nu am spus niciodată asta, pentru ca am încercat să evit discuțiile ulterioare. Clinic, este orb. Are boala Stargardt, o degenerare a retinei. Nu poate vedea mingea până la cinci metri distanță. Lumea întreabă mereu dacă va deveni fotbalist, iar eu stau pe marginea terenului și aud că nu e la fel de bun ca mine", a declarat Owen pentru The Times.