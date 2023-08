Harry Kane, sfătuit de un Balon de Aur să refuze transferul la Bayern: "Nu e o realizare mare"

Potrivit The Athletic, Tottenham a acceptat ultima oferă a lui Bayern, în valoare de peste 100 de milioane de euro. Aflat în ultimul an de contract cu Spurs, Kane nu a dat încă un răspuns și ar fi mai degrabă tentat să rămână la gruparea din Premier League, susțin britanicii.

Michael Owen (43 de ani), fostul mare atacant englez, câștigător al Balonului de Aur în 2001, îl sfătuiește pe Harry Kane să rămână la Tottenham, argumentul său principal fiind acela că Bayern nu are parte de o concurență serioasă în Bundesliga, iar un trofeu câștigat alături de bavarezi nu ar avea o semnificație aparte.

"Știu că Bayern este un club uriaș și îl respect foarte mult, însă, dacă aș fi în locul lui Harry Kane, aș rămâne la Tottenham. Nu e o realizare mare să câștigi un trofeu cu ei. Dacă era Real Madrid sau una, două dintre echipele de top din Premier League, înțelegeam.

Să ajungi cel mai bun marcator din istoria lui Tottenham este o realizare mai mare decât să câștigi campionatul într-o țară dominată de o singură echipă", a scris Owen, pe Twitter.

