Silviu Burcea, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Universitar ASE, a câștigat două medalii de aur la Campionatul Balcanic de Fitness, Culturism și Fitness Challenge. Polițist de profesie, Burcea a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la probele Men’s Physique (peste 179 cm) și Fit-Pairs, alături de Maria Brătilescu.

Delegația României a obținut performanțe notabile la Campionatul Balcanic de Fitness, Culturism și Fitness Challenge, competiție desfășurată la Istanbul în perioada 28-30 martie 2026.

Silviu Burcea (CSU ASE) este unul dintre sportivii pentru care a cântat de două ori imnul României. Ca și el, Silviu Dobre a câștigat două medalii de aur, una individuală, la Men Silver Level, și una alături de Oana Vasilescu, la Mixed Couples Silver Level.

Sliviu Burcea e polițist la Secția 23 din București

Campionul național și balcanic Silviu Burcea este polițist la Secția 23 din București, în cadrul Biroului de Investigații Criminale. În ciuda programului foarte încărcat, reușește să se antreneze de șase ori pe săptămână. După primul concurs la care a participat, și-a propus să devină campion european și campion mondial. Anul trecut, el s-a aflat printre finaliștii Campionatului European de Culturism și Fitness care a fost organizat la Santa Susanna din Spania, clasându-se pe locul 5.

Iată rezultatele obținute de sportivii care au reprezentat România la Istanbul:

LOCUL 1 & OVERALL (CAMPIONI BALCANICI)

•Izabella Demeny – Junior Women’s Bikini (Open) & OVERALL + Women’s Bikini (up to 164 cm)

•Ioana Bîrsan – Women’s Bikini (over 164 cm) & OVERALL

•Ionuț Braniște – Men’s Physique (up to 179 cm) & OVERALL

•Silviu Burcea – Men’s Physique (over 179 cm)

•Silviu Burcea / Maria Brătilescu – Fit-Pairs

•Oana Vasilescu – Women Silver Level

•Silviu Dobre – Men Silver Level

•Silviu Dobre / Oana Vasilescu – Mixed Couples Silver Level

LOCUL 2 (VICECAMPIONI BALCANICI)

•Cătălin Minteuan– Junior Men’s Physique & Men’s Physique (up to 179 cm)

LOCUL 3

•Andreea Ștef – Women’s Bikini (over 164 cm) & Women’s Fit-Model (Open)

TOP 6 (FINALISTI)

• Maria Brătilescu – Locul 5 (Women’s Bikini up to 164 cm)

• Vera Buciac – Locul 6 (Women’s Bikini up to 164 cm)