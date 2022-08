Românul a cedat după doar două minute și 34 de secunde. A fost pus, mai întâi, la podea, dar s-a ridicat și a continuat lupta. Doar pentru câteva secundă, însă, pentru că Jamal a încheiat meciul cu o serie excelentă de lovituri.

Mai multe publicații din Olanda, țara care a organizat mai multe gale Glory, au scris despre meciul dintre Adegbuyi și Ben Saddik.

Cei doi s-au întâlnit și în 2018, la Rotterdam, unde Ben Saddik a câștigat tot prin KO. Înainte de această luptă, belgiano-marocanul era văzut drept favorit.

Presa din Olanda: ”Jamal a fost favorit și a devenit clar de ce”

„Au fost așteptări mai mari de la lupta din categoria grea, dar ”The Goliath” și-a eliminat adversarul într-o rundă.

(…) Ben Saddik a reușit să încheie meciul foarte repede, cu o combinație de șase lovituri. Adegbuyi nu s-a mai ridicat și, astfel, arbitrul a considerat că meciul este încheiat după puțin peste două minute”, au scris jurnaliștii de la destentor.nl.

”A fost favorit și a devenit clar de ce: Jamal Ben Saddik a terminat repede lupta cu oponentul său Benjamin Adegbuyi, în Glory 81 din Dusseldorf.

Lovitura decisivă a fost aplicată după doar două minute. Cei doi s-au luptat și acum patru ani, când Saddik a câștigat. Întrebarea din această seară a fost dacă Adegbuyi putea să-și ia revanșa”, au notat și cei de la rtlnieuws.nl.

Jamal Ben Saddik: ”Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny”

Imediat după luptă, Jamal Ben Saddik a ținut un discurs în ring și le-a mulțumit celor au venit să îl susțină. Marocanul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Benny Adegbuyi și a explicat că antrenorul său a jucat un rol foarte important în această victorie.

„Nu a fost surprinzător. Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny. Știam de ce este capabil în ring. E un mare sportiv și sper să îi văd un viitor frumos, să fie acolo unde își dorește. Suntem amândoi profesioniști și sper să ne descurcăm bine în viitor.

Aceasta a fost lovitura pe care domnul Mike Passenier m-a învățat să o folosesc. Mi-a spus să pun o presiune constantă, să lovesc încontinuu și asta am făcut. Așa cum vedeți pe ecran, am avut răbdare și am continuat să lovesc”, a spus, printre altele, Jamal Ben Saddik.