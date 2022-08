Ucraineanul a ieșit victorios în urma deciziei arbitrilor în meciul care s-a disputat în Arabia Saudită, după cele 12 runde. Usyk își menține astfel centurile IBF, WBA și WBO și și-a adăugat „la colecție” și centura The Ring, a campionului mondial.

După luptă, Oleksandr Usyk pare să fi lansat o provocare pentru Tyson Fury, care a urmărit meciul, retras din activitate de ceva timp. Mai mult, ucraineanul a sugerat că ia în considerare o retragere dacă nu primește șansa de a se lupta pentru a fi „încoronat” câștigătorul absolut la categoria grea. Cei doi nu s-au mai luptat până acum.

„Vreau să mă lupt cu el și dacă nu mă bat cu Tyson Fury, nu mă mai bat deloc!”, a spus Oleksandr Usyk la final.

La scurt timp după, Tyson Fury a postat un clip pe rețelele de socializare în care se arăta dispus să accepte provocarea, însă condiția este să încaseze o sumă considerabilă de bani.

„Bună, Tyson Fury aici, cunoscut drept 'Gypsy King'! Tocmai l-am văzut pe Joshua pierzând a doua oară în fața lui Usyk. Cu toate astea, Anglia a rămas fără centuri din nou, ca de obicei, dar există un remediu și o soluție pe care le pot sugera. Dacă vreți acele centuri înapoi, atunci trimiteți barbarul gipsy al Angliei.

Haide! Trimiteți-mă în ring! Îl las pe luptătorul ucrainean de centuri așa cum am făcut-o și cu celălalt. Dar nu va fi ieftin. Dacă îl vreți pe cel mai bun, veți plăti și va fi foarte scump! Scoateți-vă cecurile și îl las pe ucrainean fără centuri”, a spus Fury în clip.

