Benny Adegbuyi a rezistat doar două minute și 34 de secunde contra sportivului din Maroc. Benny a fost pus mai întâi la podea și a fost numărat de arbitru, însă s-a ridicat rapid și a continuat. Totuși, a urmat o nouă serie excelentă de lovituri a lui Ben Saddik, iar românul a cedat.

Reacția lui Jamal Ben Saddik, după ce l-a spulberat pe Benny Adegbuyi în prima rundă

Imediat după luptă, Jamal Ben Saddik a ținut un discurs în ring și le-a mulțumit celor au venit să îl susțină. Marocanul a avut cuvinte de laudă la adresa lui Benny Adegbuyi și a explicat că antrenorul său a jucat un rol foarte important în această victorie.

"Dă-mi microfonul pentru că am multe de spus. Le mulțumesc tuturor celor care au venit să mă susțină în această seară. Am trecut printr-o periodă dificilă, dar nu mi-am pierdut concentrarea la antrenamente. Vreau să dedic victoria regelui Marocului, care își serbează mâine ziua de naștere.

Nu a fost surprinzător. Nu l-am subestimat sub nicio formă pe Benny. Știam de ce este capabil în ring. E un mare sportiv și sper să îi văd un viitor frumos, să fie acolo unde își dorește. Suntem amândoi profesioniști și sper să ne descurcăm bine în viitor.

Aceasta a fost lovitura pe care domnul Mike Passenier m-a învățat să o folosesc. Mi-a spus să pun o presiune constantă, să lovesc încontinuu și asta am făcut. Așa cum vedeți pe ecran, am avut răbdare și am continuat să lovesc.

Sper ca în viitor să lupt pentru centură. Hai să vedem ce vrea publicul de la mine. Cred că merit acest meci. Sunt într-o formă foarte bună în acest moment, dar Glory va decide. Eu sunt gata pentru orice adversar", a spus Jamal Ben Saddik.