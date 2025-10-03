FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

O poză c&acirc;t o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial Sporturi
Mihaela Cambei a scris din nou istorie pentru România.

Mihaela CambeiHALTERECampionatul Mondial de haltere
La Campionatul Mondial de la Forde, Cambei a cucerit trei medalii la haltere, categoria de 53 de kilograme.

Cum arată palmele Mihaelei Cambei după performanța obținută la Campionatul Mondial

Sportiva de 22 de ani a bifat o nouă performanță majoră în carieră, în Norvegia, dar, din nou, cu sacrificii imense. O dovadă în acest sens este și fotografia distribuită de Federația Română de Haltere.

Cambei apare ținând în palme cele trei medalii cucerite la Forde, iar bătăturile sunt dovada vie a orelor petrecute de Cambei în sala de forță.

La Campionatul Mondial de Haltere, Mihaela Cambei a obținnut medalia de aur la smuls (94 de kilograme) și medalii de argnt la aruncat (114 kilograme) și la total (208 kilograme).

Mesajul transmis de CS Dinamo după performanța Mihaelei Cambei

HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) – TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia): AUR la smuls (94 kg); ARGINT la aruncat (114 kg); ARGINT la totalul olimpic (208 kg).

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie de 53 kg! Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord. Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”, a fost mesajul transmis de CS Dinamo.

