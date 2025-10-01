România, reprezentată de patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere / Cristian Luca ratează competiţia din motive medicale

Mondialul de haltere, LIVE pe VOYO din 2 octombrie



România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2 – 10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde.



Evenimentul marchează primul test internaţional al noului ciclu olimpic către Los Angeles 2028, reunind peste 500 de sportivi din 93 de naţiuni.



Cosmina Pană, Mihaela Cambei, Andreea Cotruţa şi Luis Rodriguez sunt halterofilli care vor intra in competiţie pentru România în zilele de 02, 03, 05 si 10 octombrie, la categoriile de greutate 53 Kg F, 63 Kg F şi 110 Kg M.



Cristian Luca, al cincilea component al delegaţiei, nu a mai putut face deplasarea, din motive medicale.

