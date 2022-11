Africa Eco Race (AER), supranumit în rândul motocicliștilor „adevărata cursă de la Dakar”, este un raliu deosebit de important în ce privește circuitul mondial, care se desfășoară de 14 ani.

Românul Ionuț Florea a participat la AER, după ce i-a fost respins dosarul de motociclist pentru Dakar și s-a ambiționat îndeajuns de mult încât să cucerească a doua poziție, în cele 17 zile de concurs.

„Ionuț a avut obiectiv să se pregătească și să aplice pentru Dakar. E obligatoriu să prezinți un portofoliu acolo, un racing CV cu anumite reușite. Însă, dosarul lui pentru Dakar a fost respins în vară. Asta l-a motivat să meargă la Africa Race”, a spus PR-ul motociclistului pentru Sport.ro.

Fiind la prima participare la AER, Sport.ro a luat legătura cu Ionuț Florea, care a avut un obiectiv cât se poate de clar: doar de a termina cursa. Însă, motociclistul nu doar că a ajuns la linia de finish, dar a și obținut poziția secundă.

Interviu cu Ionuț Florea, locul II la clasa Motul Extreme Rider la Africa Race

Salut, Ionuț! Care a fost primul sentiment atunci când ți-ai dat seama că te afli pe locul doi?

Salut! Am avut un moment emoționant la sfârșitul zilei a 10-a. La kilometrul 250 mi-am dat seama că erau șanse foarte mici să mai pierd poziția respectivă și când mai aveam 30km până la finish am început să fiu emoționat și să am o stare emoționantă și pot să spun că pe ultimii 10km am început să plâng și am cam plâns în hohote până am ajuns la linia de finish și inclusiv acolo.

Dar știai într-o oarecare măsură ca te afli pe locul respectiv!

Fiind un concurs de două săptămâni, cumva știi pe ce poziție termini în fiecare zi. Știi că poziția din fiecare zi genererază ordinea de începere pentru ziua următoare. Eram la curent cu poziția pe care am fost în fiecare zi. E normal să te uiți la acest clasament.

Impresionant! Care a fost obiectivul tău la Africa Race?

Participarea mea la acest concurs a avut un target doar de-al termina și a ajunge la Dakar. Doar am vrut să termin un ultramaraton de genul acesta, mai ales că era prima mea participare. Nu doar că am reușit să termin concursul, am făcut-o și pe o poziție foarte bună!

„Au fost peste 50 de grade!”

Ai concurat la 50 de grade. Cum ți s-a părut asta?

Organizatorul Africa Race a declarat că ediția asta a fost cea mai dificilă dintre toate. Ea se organiza în ianuarie, dar din cauza pandemiei au apărut câteva modificări și a ajuns să se țină în noiembrie. Peste 50 de grade au fost, da. Asta l-a făcut să spună că pentru participanți a fost cea mai dificilă din prisma vremii.

Cu cine te-ai luptat pentru locul 2?

Spre final, m-am luptat pentru locul 2 cu Mamadou Bocum, singurul senegalez din concurs, și cu Henrik Rahm, un pilot experimentat din Suedia. Asta la nivel personal. Normal, cel mai dificil oponent este cel care câștigă concursul. Anul ăsta a reușit această performanță Stefan Svitko, care este cel mai bine clasat pilot privat din istoria competițiilor de rally. E un pilot din Slovacia.

VIDEO cu Ionuț Florea atingând 130km/h la Africa Eco Race

„Am descoperit târziu motociclismul”

Ai un mesaj pentru Ionuț cel mic, care s-a apucat de motorbiking?

Ionuț nu era chiar așa de mic când s-a apucat de motociclete. Cumva, chiar dacă de mic, într-adevăr, am fost pasionat de motorsport, de mecanică și tot ce înseamnă sporturi cu motor, eu am descorpit motociclismul târziu, la 25 de ani.

Ce tare! Și ai reușit atâtea...

Cumva, cred că e un lucru bun și mi-e greu să-i dau un sfat lui Ionuț de la 25 de ani, pentru că am fost destul de matur să nu fac greșeli din lipsă de experiență care să mă îndepărteze, greșeli care sunt cruciale și care te pot îndepărta de pasiunea asta. După 17 ani de motociclism, am avut și performanțe și amintiri chiar foarte speciale pe două roți.

Povestea lui Ionuț Florea

Ionuț Florea a distribuit pe rețeaua de social media, Instagram, o serie de povești în care și-a relatat viața, evidențiind faptul că a fost născut în mașina bunicului său și că a crescut stând într-un atelier auto.

„M-am născut în mașina bunicului meu, un Ford Taunus, după ce, din spusele mamei, ea a avut cea mai tare petrecere de An Nou.

Am crescut stând pe lângă atelierul auto al bunicului meu, învățând de mic să iubesc motocicletele, să cred în abilitățile mele și să urmăresc aventura, chiar dacă nu o puteam găsi”, a scris Ionuț Florea pe Instagram.

