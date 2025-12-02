”Premieră: naționalele U17 și U19 ale României au avansat la turneele de elită pentru calificare la Campionatele Europene”, titrează astăzi site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, care detaliază succesele importante din fotbalul feminin.

Echipele naționale feminine U17 și U19 ale României au disputat, în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie, meciuri din cadrul turneelor preliminare de calificare pentru Campionatele Europene ce vor avea loc în 2026.

Ambele generații au reușit, în urma rezultatelor, să se califice în turul următor și să lupte, în premieră în primăvară, pentru calificarea la turneele finale europene pe ruta A.

Naționala de fete Under 19 este pregătită de Constantin Olariu



Astfel, reprezentativa U19 feminină, formată din jucătoare născute după 1 ianuarie 2007 și pregătită de Constantin Olariu, aflată în Grupa 3 din Liga B de calificare, a acumulat 7 puncte din 9 posibile, a încheiat pe prima poziție și s-a calificat în faza următoare de calificare, promovând din Liga B în Liga A.

Rezultatele înregistrate de România WU19



26 noiembrie – România WU19 – San Marino 6-0 WU19 (Eszter Szoke 24′, 51′, 53′, Jasmine Ouatu pen. – 44′, Maria Olah 47′, 61′);

29 noiembrie – România WU19 – Bosnia & Herțegovina WU19 2-1 (Alexia Niculescu 34′, Maria Olah 87′);

2 decembrie – Ucraina WU19 – România WU19 0-0.

Campionatul European U19 feminin va avea loc în perioada 27 iunie – 10 iulie 2026 în Bosnia & Herțegovina.

Naționala de fete Under 17 este pregătită de Ionuț Florea



Naționala feminină U17, formată din jucătoare născute după 1 ianuarie 2009 și pregătită de Ionuț Florea, a încheiat pe poziția a 3-a în Grupa A6 din Liga A de calificare către UEFA EURO WU17 2026.

Tricolorele U17 au acumulat două puncte, au încheiat sub Elveția (7 puncte), Austria (5 puncte), dar peste Ucraina (1 punct) și merg mai departe în faza calificărilor. De menționat că în această rundă din Liga A s-au calificat pentru partidele din primăvară primele 3 clasate.

Rezultatele înregistrate de România WU17



26 noiembrie – Austria WU17 – România WU17 0-0;

29 noiembrie – Elveția WU17 – România WU17 2-1 (Sophie Cojanu 3′);

2 decembrie – România WU17 – Ucraina WU17 1-1 (Iris Crișan 85′).

Campionatul European U17 feminin va avea loc în perioada 3-16 mai 2026 în Irlanda de Nord. La ambele turnee finale, atât cel WU19, cât și cel WU17 se califică 8 naționale.

Ambele reprezentative își vor afla adversarele din primăvară, naționalele cu care vor lupta pentru un loc la turneele finale, pe 11 decembrie.

Info și foto: FRF

