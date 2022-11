România a ratat calificarea în semifinalele EHF EURO 2022, după ce a fost învinsă la limită cu Muntenegru (34-35), în urma unui arbitraj mediocru din timpul meciului.

Oana Manea, handbalista cu 433 de goluri și 193 de apariții la reprezentativa de handbal a României, a vorbit despre partida cu Muntenegru și a evidențiat faptul că naționala merita să câștige.

„(n.r. cum ai trăit meciul?) Foarte intens, iar la final am fost dezamăgită. Îi dau în totalitate dreptate Cristinei Neagu (DETALII AICI), chiar am fost echipa mai bună și meritam să câștigăm, dar greșelile arbitrilor nu ne-au lăsat să mergem mai departe.

Eu nu pot realiza că nu au văzut la ultima fază că acea jucătoare (n.r. de la Muntenegru) a făcut dublu dribling, nu mai zic de alte greșeli! La noi erau eliminări, iar la adversare nimic. Păcat. Îmi pare rău, chiar meritau să câștige.

(n.r. dacă erai pe teren, puteai schimba soarta meciului?) Nu știu dacă puteam schimba soarta meciului, nu cred. Ăsta e un joc de imaginație. Nu știu cât m-aș fi putut abține să nu comentez la arbitri. Fetele au jucat extraordinar cap coadă, au avut o motivație și ambiție mare, poate unele s-au depășit”, a punctat fosta handbalistă.

Aruncarea fulgerătoare a Biancăi Bazaliu

Bianca Bazaliu a adus victoria României în partida cu Spania (28-27) cu o aruncare splendidă de la aproximativ 15 metri, unde i-a „rupt” mâinile portăriței iberice. Oana Manea a precizat că s-a bucurat enorm și că a fost extrem de emoționantă.

„Nici nu mă așteptam, am stat cu sufletul la gură și târziu am realizat că a fost gol. M-am bucurat enorm și am fost extrem de emoționată. Se întâmplă rar (n.r. un asemenea gol). Că a fost noroc, că așa a fost să fie, iată că s-a întâmplat. Bianca are un braț extraordinar și o aruncare puternică”, a transmis Oana Manea.

„Eu sper ca fetele să aibă o mentalitate puternică și să facă un meci foarte bun”, a adăugat Oana Manea, când a fost întrebată de meciul României cu Germania, LIVE TEXT pe www.sport.ro de la ora 16:30, ultimul din EHF EURO 2022.

„Timpul trece și sunt alte jucătoare care vin din spate. Nu mai revin”

Oana Manea s-a retras în 2019, însă a revenit pe podea și a adus titlul pentru Rapid în stagiunea trecută. Odată cu acest campionat, fosta handbalista a părăsit sportul de performanță și nu plănuiește să se mai întoarcă.

„Eu spun acum că nu, mi s-a spus că o să mă întorc, dar nu, chiar nu mai există cale de întoarcere. Timpul trece și sunt alte jucătoare care vin din spate sau altele care sunt aduse. Nu mai revin”, a mai spus Oana Manea.

Cariera Oanei Manea

Oana Manea a evoluat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea (2001 - 2013), RK Krim Mercator (2013-2014), CSM București (2014-2019) și CS Rapid București (2021-2022).

A câștigat în 2016 Liga Campionilor cu CSM București, a fost finalistă în 2010 cu Oltchim, semifinalistă cu aceeași echipă în 2009, 2012, și cu Krim Mercator în 2013, iar în 2017, respectiv 2018 a ocupat locul trei cu CSM București.