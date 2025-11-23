Sportiva americană Mikaela Shiffrin (30 de ani), imbatabilă în acest debut de sezon, a câştigat duminică proba de slalom special de la Gurgl (Austria), obţinând a 103-a sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin feminin, informează AFP.

Mikaela Shiffrin, timp impresionant la Cupa Mondială de schi alpin

Învingătoare în primul slalom al iernii, la mijlocul lunii noiembrie la Levi (Finlanda), Shiffrin, marea vedetă a circuitului, a survolat cursa din Tirol, fiind cronometrată după cele două manşe cu timpul de 1 min. 48 sec. 11/100.

Ea le-a devansat cu 1 sec. 23/100 pe albaneza Lara Colturi şi cu 1 sec. 41/100 pe elveţianca Camile Rast.

Americanca în vârstă de 30 de ani a obţinut astfel a 103-a sa victorie în Cupa Mondială şi a îmbunătăţit recordul absolut de victorii în circuit pe care îl deţine din 2023. Ea a înregistrat a 66-a victorie la slalom, disciplina sa predilectă.

Shiffrin, lideră în clasamentul general

În clasamentul general al Cupei Mondiale, lideră este Mikaela Shiffrin cu 250 de puncte, urmată de Lara Colturi cu 196 de puncte şi Paula Moltzan cu 175 de puncte.

Cupa Mondială de schi alpin continuă pe 27 noiembrie cu etapa de la Copper Mountain (SUA).



Agerpres

