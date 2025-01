Este jucătorul rivalei lui FCSB, dar are informații despre transferul lui Darius Olaru: ”Știu și de alte oferte!”

Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, cu care a câștigat Cupa României anul trecut, a povestit în exclusivitate pentru Sport.ro cum l-a pus pe picioare pe Marius Coman, atacant care a ajuns între timp la Sepsi Sfântul Gheorghe, echipă aflată în lupta pentru play-off în Liga 1 – locul 7, la un punct de Petrolul (poziția a 6-a).

Florin Maxim, dezvăluiri despre Marius Coman: „Avusese o accidentare la șold la Petrolul. L-am luat la Liga a treia, a trecut prin momente foarte grele"



Marius Coman (28 de ani) a fost luat de Corvinul pe 1 iulie 2022, când hunediorenii erau în Liga a 3-a. Venea de la Petrolul după o accidentare gravă, care l-a ținut mai multe luni în afara gazonului. Florin Maxim a crezut în el, deși jucătorul nici nu mai mergea normal.



„Avusese o accidentare la șold la Petrolul. L-am luat la Liga 3-a, a trecut prin momente foarte grele, pentru că nu e ușor să revii după o accidentare destul de gravă.

Am tot discutat atunci cu el. Am avut apoi un prim meci amical cu Dumbrăvița. Parcă era de la schi alpin, nu fotbalist. Era puțin amotric, dar ușor-ușor, cu susținere din partea noastră și cu antrenamente, și-a revenit”, rememorează antrenorul. Acesta are acum numai cuvinte de laudă pentru fostul său elev: „Marius este un luptător și un jucător extraordinar. S-a sacrificat, a alergat pentru echipă.

Faptul că am obținut rezultatele de anul trecut i se datorează și lui. A venit alături de noi la Liga a 3-a, am reușit apoi să luăm un trofeu împreună, iar acum e la Liga 1. Sunt convins că nu se va opri aici, pentru că e un băiat muncitor, cerebral”.



Marius Coman, goluri în Cupă cu CFR, Voluntari și Oțelul



În sezonul trecut, Coman a jucat 35 de meciuri pentru Corvinul, în Liga a doua și în Cupa României, înscriind 16 goluri și reușind trei pase decisive. În Cupă, el a intrat în 7 partide, inclusiv finala, și a marcat de 7 ori, plus un assist. A dat câte un gol contra echipelor de prima ligă CFR Cluj (în sferturile de finală), FC Voluntari (semifinale) și Oțelul (finală)!