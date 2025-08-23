Campioana CSM Bucureşti este prima finalistă a Supercupei României, după ce a învins greu sâmbătă, în prima semifinală a turneului de la Bistriţa, formaţia Minaur Baia Mare, scor 26-25 (14-12). În a doua semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 5 goluri, Hansen 5, Ostergaard 4, Friis 4, pentru CSM, respectiv Spugnini 6, Woller 5, Lundback 5, Quintino 4, pentru Minaur. CSM a învins greu, golul victoriei fiind marcat cu 11 secunde înainte de final, de Hansen. Spectatorii au încurajat tot meciul cu Minaur şi au huiduit rezultatul la final.

Învinsele din semifinale vor juca, duminică, pentru locul 3, iar învingătoarele se vor duela pentru trofeu.

Deţinătoarea trofeului este CSM Bucureşti, care are în palmares şase finale câştigate, ultimele trei consecutive.

Tot la Bistriţa a avut loc şi turneul similar masculin, trofeul revenind campioanei Dinamo Bucureşti, după finala cu Minaur Baia Mare (32-24). Dinamo şi-a trecut în palmares Supercupa României pentru a opta oară.

