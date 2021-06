Nu s-a mai intamplat asta de 25 ani! Performanta incredibil reusita de McGregor dupa golul marcat in poarta Croatiei

McGregor a marcat golul egalarii in meciul cu Cehia, 1-1, reusind o performanta istorica. Acesta este primul gol marcat de Scotia la Campionatul European, dupa o pauza de 25 de ani.

In minutul 42 al intalnirii dintre Cehia si Scotia, mingea a sarit norocos la McGregor, dupa un atac al scotienilor, iar acesta a prins un sut in forta care nu i-a dat nicio sansa lui Livakovic.

Ally McCoist a fost ultimul marcator al Scotiei la Euro! Acesta marca golul vicoriei, scor 1-0, in meciul cu Elvetia, la Campionatul European din 1996.

#OnThisDay 1996

Ally McCoist scored this terrific long range effort for Scotland against Switzerland at Euro ‘96.

It was his last goal for Scotland ????????????????????????????⚽️pic.twitter.com/4GfPauFmux