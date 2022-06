Olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Canadei, a noua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru Verstappen este al şaselea succes din acest sezon.

Pe locul doi s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari), iar pe trei a terminat Lewis Hamilton (Mercedes). Poziţiile 4-10 au fost ocupate de George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) şi Lance Stroll (Aston Martin).

Etapa a zecea, GP-ul Marii Britanii, va avea loc în 3 iulie.

