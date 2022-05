Niels Wittich este noul director de curse de la Formula 1. Iar una dintre primele măsuri ale germanului a fost de a interzice piloților să urce în monopost dacă au în posesie bijuterii. Wittich a motivat că această inițiativă este strict pentru siguranța piloților și că aceștia vor fi controlați înainde de începerea cursei.

„Purtarea bijuteriilor sub formă de piercing-uri sau lanţuri metalice în jurul gâtului este interzisă în timpul competiţiei şi, prin urmare, poate fi verificată înainte de start.

Purtarea de bijuterii în timpul competiţiei poate împiedica intervenţiile medicale, precum şi diagnosticul şi tratamentul ulterioare dacă acestea sunt necesare în urma unui accident”, a precizat Niels Wittich.

Măsura noului director de curse nu este pe placul lui Lewis Hamilton (37 ani), iar în semn de protest, înaintea cursei de la Miami, acesta a apărut la conferința de presă blindat de bijuterii. Totodată, britanicul a ținut că precizeze că în timp ce pilota păstra doar cerceii și că dacă nu i se va permite să o facă în continuare, Mercedes AMG Petronas va trebui să apeleze la pilotul de rezervă.

„Cred că am făcut progrese foarte mari ca sport. Acesta este un lucru atât de mic. Sunt în acest sport de 16 ani și port bijuterii încă de atunci. În mașină port doar cerceii și inelul de la nas, pe care nici măcar nu mi-l pot scoate. Dacă nu mă lasă să concurez, atunci așa să fie.

Avem un pilot de rezervă, așa că suntem pregătiți pentru weekend. Oricum, sunt multe de făcut în oraș. Va fi bine în orice caz”, a declarat Hamilton, potrivit BBC.com.

În apărarea lui Hamilton a sărit și Pierre Gasly (26 ani), care nu vede inițiativa celor de la FIA ca fiind esențială. Francezul care concurează pentru Alpha Tauri a dezvăluit că fiecare pilot are obiecte personale pe care dorește să le aibă cu el în timpul cursei.

„Cred că există lucruri mai importante asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Apreciez că FIA are grijă de siguranța noastră. Dar, în cazul meu, sunt religios și sunt lucruri pe care le am cu mine și pe care nu mă simt confortabil să nu le am în mașină. În cele din urmă, noi suntem cei care mergem acolo și ne punem viețile în pericol și cred că ar trebui să fie o alegere personală. Sper ca în final să găsim o soluție mai bună”, a declarat Pierre Gasly.