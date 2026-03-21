Unicul gol al meciului a venit după o gafă de proporții a lui Cătălin Căbuz, portarul convocat de urgență la echipa națională pentru barajul cu Turcia, după ce Mihai Popa s-a accidentat.

Ilie Dumitrescu: ”Nu dai pasa pe spațiul porții, nu ai voie!”

După o pasă a lui Borța, Căbuz a încercat să degajeze, dar a dat pe lângă minge, care a intrat în poartă, spre dezamăgirea piteștenilor, care pleacă fără niciun punct.

Ilie Dumitrescu a comentat gafa lui Cătălin Căbuz și a transmis că nu portarul ceor de la FC Argeș este principalul responsabil, ci Florin Borța, cel care i-a pasat lui Căbuz.

”Nu trebuie să dai pasa pe spațiul porții, nu ai voie. Ideal ar fi să fie protejat puțin portarul într-o situație de genul ăsta. Este o regulă foarte clară. Dacă vrei să te folosești de portar, nu pe spațiul porții. Dă-i-o pe stângul...

El a vrut să îi dea pe piciorul lui drept, dar este o problemă pentru că el și coboară, deschide puțin. Sunt echipe din Europa care pun portarul să iasă în față, nu i-o dai spre poartă, i-o dai undeva spre 16 metri.

Dacă i-o dai mai în teren, ca să te ajute pe construcție, nu mai ai problema asta, poate să facă preluare, poate să dea direct. Avea timp să facă orice, poți să o preiei, poți să faci orice”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.