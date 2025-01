„Soțul meu e foarte inventiv. Momentul în care m-a cucerit a fost cu șareta, m-a plimbat la Poiana Brașov. Nu m-a mai plimbat de atunci, cred că va trebui să-i fac observație”, spune Violeta Beclea-Szekely, Director de Marketing COSR.

„Eram și am rămas un tip foarte inventiv și ceea ce nu exista și nu făcea nimeni, am căutat să fac eu atunci. Am vrut să fac ceva mult mai deosebit decât ce se întâmpla atunci, pentru a-i arăta iubirea ce i-o port. Și atunci am inventat această deplasare cu șareta în Poiana Brașov. A fost greu să o găsesc”, povestește pentru Sportsnet Adrian Szekely, antrenor judo CS Motiuashi București.

Pentru că nu avea vizitiu, Adrian Szekely a condus chiar el caii

„Atunci nu aveam carnet de șofer și asta era și una din glume, cu colegii mei pe care i-am rugat să o anunțe că sunt în față cu mașina și nu o pot opri și s-o cheme ca să o duc la restaurant cu mașina. De fapt eram cu șareta și nu puteam lăsa calul singur. A început să râdă, a fost frumos”, continuă Adrian Szekely.

Dar nu doar plimbarea cu șareta a cucerit-o pe viitoarea doamnă Szekely, ci și numărul mare de trandafiri pe care i-a dăruit Adrian Szekely.

„Nu e o legendă, am cumpărat foarte mulți. Nu știu numărul, că nu i-am numărat. Ce pot să vă spun e că nu se găseau și toate florăresele făceau chetă ca să-mi strângă trandafiri să-i pot dărui în fiecare zi soției mele. Au fost foarte mulți, nu-i mai încăpeau în casă. Am dat mai mult de salariul pe o lună” – Adrian Szekely, antrenor judo CS Motiuashi București.

Violeta Beclea: "Trandafirii au rămas florile mele preferate"

„Trandafirii au rămas florile mele preferate și chiar și acum îmi aduce trandafiri” – Violeta Beclea-Szekely, Director de Marketing COSR.

În 2001, Violeta Beclea-Szekely a fost antrenată chiar de soțul ei. O perioadă, Adrian Szekely a fost chiar și antrenorul soției sale. Nu la judo, ci la atletism, iar rezultatele au fost pe măsură. În 2001 a câștigat Golden League, dar și medalia de argint la Campionatele Mondiale! „Colaborarea dintre noi a venit ca un lucru firesc. Și se pare că ne-a ieșit cel mai bine împreună. A fost cel mai bun an al nostru, poate și pentru faptul că am avut-o și pe fetița noastră alături de noi și ne-am plimbat în întreaga lume fără nici un stres, fără nici un gând, doar să fac performanță” – Violeta Beclea-Szekely, Director de Marketing COSR.